Oswaldo de Oliveira elogia garoto Geuvânio e diz que não o conhecia

SANTOS - Ao vencer o Comercial por 2 a 0 na noite desta terça-feira, o Santos chegou à sua sexta vitória em sete partidas - a quinta seguida - e se tornou a equipe de melhor campanha do Paulistão, com 19 pontos em 21 possíveis. E o destaque da equipe até aqui tem sido o atacante Geuvânio, que marcou os dois gols santistas contra o Comercial, na Vila, e vem honrando a camisa 10 que ele usa.

"Eu nem o conhecia e gosto muito do futebol dele. Não só do Geuvânio, como de outros garotos que estão me surpreendendo positivamente como o Gabriel e o Alan Santos, jogadores que se impõe com a qualidade de um veterano", disse o técnico, com respeito ao jogador de 21 anos que, ano passado, disputou o Paulistão emprestado à Penapolense.

O time de Penápolis, aliás, é o próximo adversário do Santos. As duas equipes jogam no interior, no Estádio Municipal Tenente Carriço, no domingo, às 18h30. Vale lembrar que o horário de verão acaba neste fim de semana.