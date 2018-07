Oswaldo de Oliveira elogia os garotos e vê Santos em renovação

O técnico Oswaldo de Oliveira confirmou uma escalação reserva do Santos para enfrentar o Londrina nesta quinta-feira, no Estádio do Café, pela Copa do Brasil. A equipe que será utilizada confirma a força da categoria de base do clube, já que oito dos 11 jogadores que atuarão foram formados por lá. O treinador fez questão de exaltar esta atenção com a base e disse que o time está em "renovação constante".

"Em primeiro lugar, eu sempre vejo o futebol como uma renovação constante, o tempo todo tem que acontecer. O jogador tem o período de plenitude que vai dos 18 aos 30 anos, e o tempo todo estão entrando e saindo. Por isso sempre olho para baixo, em todos os clubes, tenho que ter noção do que está sendo preparado, prestes a subir. Esse ano fui escolher da Copinha, e escolhi todo mundo", declarou nesta quarta-feira.

Dos 11 titulares nesta quinta, foram formados na base santista o goleiro Vladimir, os laterais Zé Carlos e Emerson, os zagueiros Vinícius Simon e Paulo Ricardo e os atacantes Diego Cardoso, Stefano Yuri e Jorge Eduardo. O volante Alan Santos foi criado no Vitória, mas também atuou pelo time Sub-20 do Santos.

O próprio Oswaldo de Oliveira, no entanto, admite que não escalaria tantos garotos se não tivesse alguns nomes experientes para compensar. Por isso, o treinador exaltou a importância do volante Renato, de 35 anos, para fazer esta equipe funcionar. Outro nome que será fundamental para dar um pouco mais de experiência é Souza, de 26 anos.

"Ele (Renato) é fundamental, é o cara mais experiente, um jogador campeoníssimo pelo Santos, tem experiência internacional, com passagem pela seleção. É um cara íntegro, equilibrado. Talvez não ousasse tanto se não tivesse um Renato, um Souza, que trazem essa tranquilidade para o grupo", disse o treinador.

Apesar de tantas novidades, Oswaldo garantiu que a equipe desta quinta usará o mesmo esquema dos titulares. "A ideia é realmente manter a forma como o time vem jogando, respeitando as características de cada um. Um é mais veloz, outro mais técnico, outro mais marcador."