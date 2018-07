Oswaldo fecha treino e aposta na tática para surpreender no Fla-Flu

Na manhã deste sábado o elenco do Flamengo fez seu último treino antes de enfrentar o Fluminense neste domingo, a partir das 16h, no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador Oswaldo de Oliveira preferiu a privacidade e fechou o treinamento deste sábado, comandando uma atividade focada na parte tática no Ninho do Urubu.

O time começou as atividades com animada roda de "bobinho". Enquanto isso, Paulo Victor, Cesar e Daniel fizeram trabalho à parte com o preparador de goleiros Wagner Miranda. Em seguida, todos foram para o campo 1, onde houve atividades táticas e técnicas fechadas à imprensa. Após mais de 2h30 de treinamento, o técnico abriu a atividade para os veículos de informação. No campo havia apenas três zagueiros, todos reservas - César Martins, Marcelo e Rafael Dumas, o último dos juniores -, fazendo um trabalho específico de bola cruzada na área, com o preparador Ricardo Henriques.

Apesar do mistério, Oswaldo testou algumas mudanças na equipe durante o coletivo. A tendência é que o time seja praticamente o mesmo da última partida, a vitória contra o Avaí. A única mudança deve ser Pará, de volta após cumprir suspensão, no lugar de Ayrton. O time deve ir a campo para o clássico com a seguinte formação: Paulo Victor, Pará, Wallace, Samir e Armero; Márcio Araújo, Canteros e Alan Patrick; Everton, Emerson e Kayke.

Com grande procura, o Fla-Flu deve ter casa cheia. Os ingressos do Setor Norte do Maracanã já estão esgotados.