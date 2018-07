Oswaldo de Oliveira mostra entusiasmo com interesse do Santos

RIO - Na mira do Santos para a próxima temporada, o técnico Oswaldo de Oliveira comentou no início da tarde desta quarta-feira as tratativas para comandar o time da Vila na próxima temporada. O treinador mostrou-se entusiasmado pelo interesse, e espera definir a situação nos próximos dias.

"Eu já tinha contato anterior, quando ficou claro que a gente não conseguiria mais continuar (no Botafogo). Alguns clubes nos procuraram, o Santos com mais veemência, e vejo com muita satisfação o interesse desse time que eu já passei duas vezes, uma como auxiliar técnico em 1997, e outra como treinador em 2005", afirmou o ex-treinador do Botafogo, logo após proferir uma palestra na zona sul do Rio.

Oswaldo garantiu que ainda não iniciou oficialmente as negociações com o Santos, mas revelou que vai se encontrar com a diretoria do clube em breve. "Ainda não tive contato com nenhum representante do Santos, da diretoria. Acho que terei com o presidente nos próximos dias, para discutir, e espero muito que dê certo e que eu volte a trabalhar no grande Santos, pela terceira vez."

SAÍDA

Tida como consensual, a saída do Botafogo não estava nos planos do treinador. "Eu lamento a minha saída do Botafogo. Acredito muito na continuidade do trabalho, e apesar de ter conseguido permanecer duas temporadas no clube, acho que a continuidade daria condições de desenvolver o trabalho cada vez de uma forma melhor", comentou.