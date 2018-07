Oswaldo de Oliveira não comandará Botafogo em 2014

RIO - O Botafogo nem esperou a final da Copa Sul-Americana, que vai decidir se o clube estará ou não na fase preliminar da Copa Libertadores do ano que vem, para anunciar que Oswaldo de Oliveira não fica no ano que vem. Com isso, o treinador tem tudo para acertar com o Santos para 2014.

Oswaldo ficou dois anos em General Severiano. Ele foi anunciado pelo clube logo após a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2011 e assumiu a equipe para a temporada 2012. No primeiro semestre daquele ano, fazia campanha invicta até perder a primeira partida da decisão do Estadual para o Fluminense. No meio de semana seguinte caiu diante do Treze-PB, na Copa do Brasil, e logo em seguida viu o rival tricolor ganhar o Carioca.

Para o segundo semestre, a diretoria contratou o holandês Seedorf e confiou que o Botafogo podia ser campeão. O time até brigou pela classificação à Libertadores, mas caiu de rendimento. Na Sul-Americana, parou diante do Barueri Apesar da falta de títulos, Oswaldo foi mantido no cargo. Com ele como treinador, a equipe conquistou com sobras o título carioca, vencendo os dois turnos. O time ainda liderou o Brasileirão por algumas rodadas antes de cair de produção. Na Copa do Brasil, foi eliminado pelo arquirrival Flamengo.