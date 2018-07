Oswaldo de Oliveira pede, e Palmeiras vai atrás de Rafael Marques

De olho em peças que possam fortalecer o elenco para a próxima temporada, o Palmeiras estuda agora a contratação de Rafael Marques. O atacante está no futebol chinês e agrada ao técnico Oswaldo de Oliveira, com quem trabalhou no Botafogo e no Japão.

A princípio, o jogador viria para o Palmeiras para disputar posição com Leandro Banana, contratado junto à Chapecoense. Como não deve ficar com Henrique - o artilheiro da equipe no Brasileiro custaria cerca de R$6,6 milhões para os cofres do clube -, a ideia é ter um jogador com mais presença de área. Oswaldo é fã do atacante, que viveu altos e baixos quando defendeu o Botafogo.

Rafael Marques foi negociado com o Henan Jianye por cerca de R$7 milhões, mas ficou decepcionado com a experiência na Ásia e quer voltar imediatamente para o Brasil. A dúvida é se os chineses aceitariam liberá-lo sem alguma compensação financeira. Aos 31 anos, o atacante marcou 19 gols em 79 jogos pelo Botafogo.