Oswaldo de Oliveira pode trocar Gabriel por Alison no Santos

SANTOS - A vitória do Ituano no primeiro jogo da decisão do Paulistão assustou o Santos. No treino desta quarta-feira, Oswaldo de Oliveira armou o time com Alison no lugar de Gabriel. Com a troca de um atacante por um volante, o treinador quer aumentar o poder de marcação, compactar o meio de campo e proteger a defesa.

Outra alteração foi na lateral-direita, com a saída de Bruno Peres para o retorno de Cicinho, que volta após cumprir suspensão. Como Mena ainda não retornou do Chile, onde foi acompanhar o enterro do pai, Émerson Palmieri deve ser mantido na lateral-esquerda.

Arouca, que voltou à função de primeiro volante com a chegada de Oswaldo, como em 2010 (o treinador era Dorival Júnior), gostou da mudança porque vai poder se movimentar mais, fazendo a passagem da bola do meio para o ataque. Ele afirmou que Oswaldo não antecipou se a alteração já está decidida, mas destacou outra vantagem. "Cícero fica um pouco mais à frente, em condições finalizar de fora da área."

Arouca reconheceu os méritos do Ituano na vitória de domingo e a má atuação do Santos, mas não concorda que a culpa pela derrota tenha sido dos jogadores de defesa. "Quando a equipe vai bem não é só o ataque que foi bem, nem quando vai mal pode se dizer que a defesa entregou o jogo. O coletivo do Santos não foi legal nessa partida e sabemos que a postura tem que ser diferente. E será. O time está mordido."

SEM DESESPERO

Com a experiência de ser o único titular remanescente do time campeão da Libertadores em 2011 (Edu Dracena continua no elenco, mas se recupera de cirurgia no joelho), Arouca diz que para virar o jogo na decisão do Paulista o Santos não pode se desesperar em busca do gol.

"A gente tem que jogar com inteligência. Não podemos atacar e deixar a zaga exposta. Mas também não podemos só ficar atrás, apenas preocupados em não sofrer gol", afirmou o volante. "Agora é decisão, porque não terá outro jogo. Será tudo ou nada. E, como no primeiro jogo não foi legal, vamos ter de mudar muito se quisermos vencer e ficar com esse título", finalizou Arouca.