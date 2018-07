Oswaldo de Oliveira prega 'continuidade' no Botafogo em 2013

RIO - Perto de renovar seu contrato com o Botafogo, Oswaldo de Oliveira já fala em "continuidade" na próxima temporada. Em clima de fim de ano, o treinador diz que o time precisa manter o mesmo ritmo de 2012, em busca dos seus objetivos.

"No planejamento de equipes que se propõem a ganhar títulos, o objetivo final é a vitória, a consagração. Não conseguimos. Por isso, não nos damos por satisfeitos", declarou o técnico, ao avaliar a temporada que está se encerrando.

"Mas desenvolvemos um trabalho, houve evolução e muita coisa foi feita de forma certa. Essa é a direção. Não só o Botafogo não alcançou, mas nos aproximamos. A intenção é dar continuidade e na próxima temporada alcançar o que o clube está querendo", destacou.

Oswaldo atribui parte de sua motivação ao futebol de Seedorf, que conheceu mais de perto neste ano. "Foi maravilhoso trabalhar com ele. Tem dias que acho o Seedorf muito mais jogador do que ser humano, outros dias o contrário. Sempre nos mostra coisas boas. Ele vem o tempo todo procurando ajudar, com uma entrega absurda, por amor à profissão e, principalmente, pela característica como pessoa", elogiou.

Antes das férias, porém, o Botafogo tem mais uma missão pela frente: enfrentar o Flamengo no clássico deste sábado. "Tem que se preparar e ter muito ânimo. É lógico que existem outras camadas que envolvem, como rivalidade estadual e duelo de torcidas, e ainda há o fechamento da temporada. Temos que estar motivados e querendo vencer a partida".

Para este duelo, válido pela rodada final do Brasileirão, o treinador confirmou a escalação do atacante Sassá, da base do clube, entre os titulares.