Oswaldo de Oliveira prepara lançamento de curso online para treinadores

A quarentena do técnico Oswaldo de Oliveira tem sido cercada de câmeras, roteiros e edições. Em casa no Rio de Janeiro durante a quarentena do novo coronavírus, o treinador campeão brasileiro e mundial pelo Corinthians tem cuidado dos detalhes finais de um novo projeto. A partir do próximo mês ele quer lançar um curso online de técnicos em uma plataforma online.

A ideia já é antiga, mas foi acelerada com a calmaria na agenda dos últimos meses. "Eu tinha esse plano antigo de fazer um curso de futebol baseado nas minhas experiência. Só que nunca dava tempo. No Brasil se cobra muito que o conhecimento não é transferido para livros nem existe uma bibliografia extensa. Então eu quis transformar esse conteúdo em aulas divididas por capítulos", contou ao Estadão.

O lançamento do curso, intitulado de Ataque, será no dia 6 de agosto. O material será publicado em uma plataforma de conteúdo pago, com a primeira aula gratuita. Restam ainda definir questões como o valor, duração de cada aula e quantidade de capítulos de todo o módulo. Para produzir as gravações, Oswaldo conta com a ajuda da mulher, que tem uma escola de teatro e orienta o marido em fundamentos sobre roteiro, iluminação e fotografia.

"O curso vai dar a oportunidade de falar minha experiência, de mostrar o meu trabalho para pessoas que têm vontade de seguir no futebol. Não quero ensinar nada. Só quero mostrar com os exemplos que tive", contou. O treinador pretende dividir o curso por temas. Um capítulo, por exemplo, será sobre métodos de treinamento. Um outro deve abordar a importância da preleção.

O treinador tem até dedicado dias inteiros somente para gravar e analisar o roteiro dos vídeos. Outros colegas também têm lhe ajudado. Em grupos de WhatsApp, Oswaldo troca mensagens e dicas de livros e artigos científicos com Jair Ventura, Alberto Valentim e Eduardo Barroca. Na quarentena, fez contatos com colegas dos tempos de Japão e de Catar para pegar informações úteis para o conteúdo do projeto.

"Quero conseguir mostrar e lembrar de jogos que tive na minha carreira de 45 anos de futebol. Pretendo explicar como o meu time chegou à vitória ou não e de que jeito conseguimos ganhar um título por causa de decisões tomadas no intervalo ou de substituições que fiz. Também vou lembrar das vezes em que as decisões não deram certo", comentou.

Sem clube desde a saída do Fluminense, em setembro do ano passado, Oswaldo vai completar 70 anos no fim deste ano e continua aberto a possíveis propostas de clubes. Mas ele não se cobra para que uma oportunidade apareça logo. Agora o plano dele é conseguir popularizar o projeto das aulas em vídeo e pegar gosto pelo novo projeto. "Eu tive uma experiência como comentarista em 2001 e já dei várias entrevistas. Mas é claro que falar sozinho para uma câmera é bem diferente", explicou.

Oswaldo trabalhou ao longo da carreira nos quatro principais clubes de São Paulo e nos quatro grandes do Rio. Passou também por Atlético-MG, Cruzeiro, Sport e Vitória. Fora do Brasil, foi tricampeão japonês pelo Kashima Antlers.