Oswaldo de Oliveira prepara um Botafogo mais ofensivo por Libertadores

RIO - Na última cartada para classificar o Botafogo para a Libertadores do ano que vem, o técnico Oswaldo de Oliveira está decidido a escalar um time ofensivo no jogo contra o Criciúma, domingo, no Maracanã. Isso ficou claro no treino desta quarta-feira no campo anexo do Engenhão, quando ele testou mudanças na escalação. O meia uruguaio Lodeiro ganhou a vaga de Hyuri, que tem feito partidas irregulares. E o volante Renato, com características mais ofensivas, deve substituir Marcelo Mattos.

Titular do time, o atacante Elias foi poupado da atividade desta quarta-feira, mas tem presença garantida no jogo decisivo de domingo, válido pela última rodada do Brasileirão. O Botafogo está em quinto lugar no Brasileirão, com 58 pontos. Para terminar no G4 e garantir uma vaga na Libertadores - desde que a Ponte Preta não seja campeã da Copa Sul-Americana, o que provocará um G3 -, o time carioca precisa vencer o Criciúma e torcer por tropeço do Goiás, que enfrenta o Santos no mesmo dia.