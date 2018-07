Oswaldo de Oliveira promete dar chances a campeões da Copa SP

SÃO PAULO - Fora a volta olímpica e a honra de ser campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior, os garotos do Santos, que no último sábado bateram o Corinthians por 2 a 1 no Pacaembu na final da competição, serão avaliados atentamente pelo técnico da equipe principal, Oswaldo de Oliveira. Os jogadores vão treinar com os profissionais e alguns deles têm boa chance de serem promovidos.

O título da Copinha foi o terceiro do clube, o segundo consecutivo e também o segundo sobre o Corinthians - a vitória anterior sobre o rival havia sido em 1984. A campanha com oito vitórias em oito jogos foi acompanhada de perto por Oswaldo, que chegou neste ano ao clube e na primeira fase aproveitou que o Santos mandou os três primeiro jogos na Vila Belmiro para poder ver no estádio o desempenho do time.

O técnico da equipe sub-20 do Santos, Pepinho Macia, disse que já teve reuniões com Oswaldo para sugerir o aproveitamento de talentos no time principal e confia que garotos como Stefano Yuri, Diego Cardoso e Lucas Otávio em breve estarão entre os profissionais. "Já tive várias conversas com o Oswaldo, e ele está muito feliz. Ele me disse que vai aproveitar o máximo possível os jogadores, mas claro, sem queimar etapas", explicou.