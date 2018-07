Oswaldo de Oliveira se empolga com Rildo no Corinthians: 'Ele é decisivo'

Os treinamentos dados por Oswaldo de Oliveira no Corinthians nos últimos dias demonstravam que o técnico parecia apostar no atacante Rildo, que ainda não conseguiu se firmar na equipe desde sua chegada ao clube. Nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, o treinador confirmou que está animado com o jogador e que ele tem chances de ser titular na partida contra o Figueirense, quarta-feira, às 21h45, em Florianópolis.

"Eu já conhecia o Rildo. Ele é um jogador muito decisivo, participativo, mas infelizmente teve lesões. É um jogador de quem eu gosto, que ainda não conseguiu se firmar, mas pode conseguir, desde que fique mais forte e menos suscetível a contusões. Gosto das características dele", disse o treinador.

Ainda sem Uendel, Rodriguinho e Guilherme, que passaram os últimos dias fazendo treinamento na academia Oswaldo comandou mais um trabalho tático nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava e esboçou a equipe com: Cássio, Léo Príncipe, Pedro Henrique, Léo Santos e Marciel; Willians; Giovanni Augusto, Camacho, Rildo e Marquinhos Gabriel; Lucca.

A formação reserva teve Walter; Warian, Franklin, Vinícius Del'Amore e Guilherme Romão; Jean, Léo Jabá, Jô, Cristian e Marlone; Gustavo. Além de Uendel, Rodriguinho e Guilherme, Oswaldo também não teve Romero e Balbuena, ambos com a seleção do Paraguai; Fagner, com a seleção brasileira, e Guilherme Arana, que participa de amistosos com a seleção brasileira sub-20.

Em relação a goleiros, Cássio treinou entre os titulares, mas ainda não teve a condição de titular assegurada. Walter fez apenas seu segundo trabalho no gramado. "São dois grandes goleiros e os dois estão sendo observados. Quem eu julgar estar em melhores condições vai para o próximo jogo", explicou Oswaldo.