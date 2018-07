Oswaldo de Oliveira tenta diminuir desgaste do Botafogo O desgaste da partida contra o Figueirense e da viagem a Florianópolis, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil, levou o técnico Oswaldo de Oliveira a mudar a programação e dar "meia folga" ao elenco do Botafogo. Assim, os titulares realizaram apenas treino físico e de recuperação nesta sexta-feira, antes do clássico com o Flamengo, marcado para domingo, pelo Brasileirão.