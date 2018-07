Oswaldo de Oliveira treina o Botafogo com quatro modificações

RIO - O técnico Oswaldo de Oliveira decidiu devolver aos garotos que estavam na seleção sub-20 a titularidade na equipe do Botafogo. Dois dias depois de retornarem do Campeonato Sul-Americano da categoria, onde fizeram parte do vexame proporcionado pelo time brasileiro, Dória, Jadson e Bruno Mendes treinaram entre os titulares alvinegros nesta quarta-feira.

Dória entrou no lugar de Antônio Carlos, Jadson substituiu o machucado Renato e Bruno Mendes assumiu o posto de titular do ataque no lugar de Henrique, jogador que foi o melhor do último Mundial Sub-20, competição na qual o Brasil não vai poder defender o seu título.

A entrada de Bruno Mendes no time, aliás, é a única que acontece exclusivamente por vontade do treinador. Isso porque Antônio Carlos ficou apenas fazendo trabalho físico nesta quarta-feira - o Botafogo não revelou se o jogador tem algum problema, mas ele reclamou de cansaço após pegar o Duque de Caxias.

Outra mudança na equipe que treinou nesta quarta em relação àquela que jogou domingo foi Lima ocupando a vaga de Márcio Azevedo, uma vez que o titular levou uma pancada forte na estreia, não treinou na terça, e nesta quarta apenas correu ao redor do gramado.

Assim, o provável time que vai enfrentar o Bangu nesta quinta-feira tem: Jefferson; Gilberto, Dória (Antônio Carlos), Bolívar e Lima (Márcio Azevedo); Marcelo Mattos, Jadson, Andrezinho, Lodeiro e Fellype Gabriel; Bruno Mendes. O lateral-direito Lucas, o volante Gabriel e o meia Seedorf seguem como baixas.