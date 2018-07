Oswaldo de Oliveira vê Botafogo ainda mais forte e exalta Lodeiro

RIO - Depois de ver o Botafogo golear o Nova Iguaçu por 4 a 1, no último domingo, em Moça Bonita, o técnico Oswaldo de Oliveira não escondeu a empolgação com o bom futebol que vem sendo apresentado pela equipe, que assegurou por antecipação de uma rodada a liderança do Grupo A da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O treinador ressaltou o crescimento gradativo do time, assim como exaltou a evolução do uruguaio Lodeiro, autor de dois gols e uma assistência no confronto.

"Acho até que estamos melhores do que no primeiro turno. No primeiro turno nós empatamos três jogos e perdemos um clássico (contra o Flamengo por 1 a 0), mas isso não tem a ver com sucesso ou insucesso na Taça Guanabara. Poderíamos até ter perdido a Taça Guanabara, mas continuar progredindo, como tem acontecido", enfatizou o comandante, ao fazer um comparativo em relação ao time que se sagrou campeão do primeiro turno.

Já ao falar do meia Lodeiro, Oswaldo projetou uma melhora ainda maior do jogador, que marcou sete gols em 14 jogos nesta temporada e é o artilheiro do time no ano. "Lodeiro é um cara agressivo, ambicioso e que busca sempre o gol. Vem executando toda dinâmica que você passa para ele. Tem muito espaço para crescer", destacou.

Oswaldo também lembrou que o uruguaio vem se mostrando um jogador oportunista, com faro de goleador. "O Lodeiro tem mostrado qualificação para aparecer dentro da área no momento certo, isso é muito bom. Vejo um futuro extenso e cheio de glórias para ele", completou.