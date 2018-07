Oswaldo de Oliveira vê Santos melhor e derrota injusta para o Flu

Para o técnico Oswaldo de Oliveira, o Santos não merecia perder para o Fluminense, neste domingo, em Volta Redonda, onde a equipe carioca venceu por 1 a 0. Na avaliação do treinador, a sua equipe criou mais oportunidades de gol do que adversário.

"O Santos foi melhor e criamos as melhores chances. O Fluminense é um time de muita qualidade, teve mais posse de bola, mas foi o nosso time quem criou mais. O Santos merecia uma melhor sorte", disse.

Oswaldo considera cedo para fazer uma comparação entre o rendimento da equipe agora e antes da parada do Campeonato Brasileiro para a Copa do Mundo. "A evolução que eu espero do time eu não posso medir em dois. Fizemos duas boas partida, contra Palmeiras e Fluminense, mas temos de dar sequência. Minha expectativa é otimista para os próximos jogos", afirmou.

SEM FÔLEGO

O treinador substituiu os três atacantes no segundo tempo (Rildo e Geuvânio e Gabriel), mas evitou criticar o rendimento do trio na partida deste domingo. Segundo ele, as alterações foram feitas porque Rildo e Geuvânio estavam cansados e Stefano Yuri entrou no lugar de Gabriel por causa das jogadas de bola parada.

"Não deu tempo de se recuperar fisicamente os atletas depois do jogo contra o Palmeiras, então essas substituições já estavam previstas. Até porque tivemos um dia a menos de recuperação do que o Fluminense. Jogamos na quinta-feira e o Fluminense na quarta. Com o relação ao Stefano Yuri, o coloquei em campo para ver se tínhamos melhor aproveitamento nas bolas pelo alto."

O Santos volta a campo no sábado, quando recebe a Chapecoense na Vila Belmiro. Oswaldo de Oliveira espera contar com os retornos de Leandro Damião e Thiago Ribeiro.