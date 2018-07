Oswaldo de Oliveira vê time do Botafogo com 'gana' Antes de encarar o Resende neste sábado, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela semifinal da Taça Rio (segundo turno do Campeonato Carioca), o técnico Oswaldo de Oliveira exaltou nesta sexta-feira a vontade mostrada pelo elenco do Botafogo em conquistar vitórias e títulos. "Essa gana é o que estamos sentindo aqui, o que faz o time transcender e decolar", afirmou o comandante.