Oswaldo defende Santos e fala em 'elenco em formação'

SÃO PAULO - Depois de perder o título do Campeonato Paulista para o Ituano, o técnico do Santos, Oswaldo de Oliveira defendeu sua equipe. "O elenco do Santos, diferentemente do Palmeiras, Corinthians e São Paulo, é um elenco em formação", afirmou. "Eles têm jogadores muito mais formados e reconhecidos".

Durante a coletiva de imprensa, após a decisão do campeonato estadual, o treinador comparou que o Palmeiras fez 13 contrações desde o ano passado e que o Corinthians fez "outras tantas". Na avaliação de Oswaldo, a equipe da Baixada conta com jovens que estão ganhando experiência. "São jogadores que estão aprendendo a jogar futebol profissionalmente", comentou.

Por isso, ele não descarta contratações no Santos. "Vamos pensar, sim, em enriquecer o elenco dentro das condições financeiras do clube e das necessidades que tivermos, nas posições que avaliarmos ser necessárias", disse.