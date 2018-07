Oswaldo define Santos e repete escalação na Vila

SANTOS - O técnico Oswaldo de Oliveira comandou nesta segunda-feira o último treinamento do Santos antes da partida contra o Comercial, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, e definiu que vai repetir a mesma escalação do jogo contra o Linense, com a presença do volante Arouca, que chegou a ser dúvida para o confronto por causa de dores musculares.

Arouca, porém, treinou normalmente nesta segunda-feira no CT Rei Pelé, onde Oswaldo comandou um treinamento técnico em campo reduzido. E ele indicou que vai repetir o time ao usar a seguinte formação: Oswaldo comandou um técnico em campo reduzido: Aranha; Cicinho, Neto, Gustavo Henrique e Mena; Alan Santos, Arouca e Cícero; Geuvânio, Leandro Damião e Thiago Ribeiro.

Assim, o atacante Gabriel perdeu mesmo a condição de titular do Santos com a regularização do contrato de Damião, que fez a sua estreia na partida contra o Linense, quando o seu companheiro cumpriu suspensão automática. Gabriel, portanto, ficará no banco de reservas diante do Comercial, mesmo que seja o artilheiro do time na temporada com quatro gols. Já o meia Lucas Lima, recém-contratado e apresentado oficialmente nesta segunda-feira, ainda não fará a sua estreia pelo Santos.