Oswaldo define time do Palmeiras com Valdivia entre os titulares

O técnico Oswaldo de Oliveira definiu o time do Palmeiras para encarar o Ituano nesta quarta-feira, no estádio Novelli Júnior, em Itu. A equipe estará cheia de novidades e a principal delas é o chileno Valdivia, que será titular pela primeira vez desde a última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado.

O treinador comandou um coletivo em que o time titular foi escalado com Aranha; João Pedro, Nathan, Jackson e Victor Luis; Gabriel, Renato, Valdivia, Maikon Leite e Rafael Marques; Leandro Pereira. No total, são oito alterações. Apenas Victor Luis, Gabriel e Rafael Marques permanecem na equipe.

A equipe reserva nesta terça-feira treinou com Jailson; Lucas, Victor Ramos, Vitor Hugo e Egídio; Arouca, Robinho, Cleiton Xavier, Kelvin e Dudu; Cristaldo. O curioso é que Oswaldo deve ter apenas seis jogadores no banco de reservas para quarta, já que os demais estão machucados ou suspensos. Ficarão no banco: Jailson, Lucas, Victor Ramos, Robinho, Cristaldo e Ryder.

O lateral-esquerdo João Paulo foi reavaliado e não precisará passar por cirurgia no tornozelo direito. Já o zagueiro Tobio deve ser poupado. Nesta terça-feira, ele sequer foi para o gramado. O meia Ryder foi liberado para o nascimento de seu filho na Itália e deve ir direto para Itu. E Fernando Prass, Vitor Hugo, Arouca e Dudu estão suspensos. Alan Patrick, Allione e Zé Roberto se recuperam de contusão.