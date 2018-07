Oswaldo descarta desânimo e diz que Botafogo dominou

"Com folga, o Botafogo poderia ter saído com a vitória. Não com empate, mas com a vitória. O resultado do jogo não combina com o desempenho da equipe. Normalmente, isso não acontece", disse. "O Botafogo dominou as ações", completou.

Com a derrota de domingo, o Botafogo perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro e caiu para o terceiro lugar, com 13 pontos. Oswaldo, porém, descartou qualquer desânimo no time em razão do tropeço. "Temos que absorver isso e reanimar o time para os próximos jogos", comentou.

O Botafogo volta a entrar em campo no próximo sábado, quando vai receber o Náutico, no Estádio de São Januário, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.