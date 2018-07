Oswaldo descarta mudar por pressão dos botafoguenses

RIO - O novo atrito entre o técnico Oswaldo de Oliveira e o atacante Loco Abreu, que declarou ter deixado o Botafogo apenas porque este foi o desejo do treinador, voltou a provocar críticas dos torcedores do clube ao comandante. Pressionado após o empate por 0 a 0 com o Bangu, na quinta-feira, em Moça Bonita, pela segunda rodada da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca -, Oswaldo garantiu que segue tranquilo e avisou que não vai mudar a sua filosofia.

"Não vou fazer nada especialmente sobre isso, apenas continuar o trabalho. Só precisamos vencer. No ano passado empatamos com o Bangu e o Nova Iguaçu e chegamos na final do campeonato. São coisas que precisamos considerar, mas também evoluir", afirmou o treinador, minimizando o tropeço de quinta.

Oswaldo reconheceu que o Botafogo criou poucas chances de gol diante do Bangu, mas tratou de apontar fatores que provocaram a atuação ruim do time. "As equipes vão ter dificuldades aqui. Faltou o gol e as possibilidades de chegar nele. Não conseguimos repetir a frequência do domingo. Foi tudo diferente, o campo, a temperatura, o Bangu, que fez uma partida boa também. Com o esforço feito na estreia, acabamos cansando um pouco", disse.

O empate de quinta deixou o Botafogo em terceiro lugar no Grupo A da Taça Guanabara, com quatro pontos. A equipe volta a entrar em campo neste domingo, às 19h30, quando vai enfrentar o rival Fluminense no Engenhão.