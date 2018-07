Oswaldo descarta pressão por espaço a jogadores jovens no Santos

SANTOS - Oswaldo de Oliveira assumiu nesta quarta-feira o cargo de técnico do Santos garantindo que se sente livre do peso que muitos de seus antecessores carregaram: a responsabilidade de corresponder à tradição do clube de revelar e dar espaço a jovens jogadores.

O treinador aposta que o processo de surgimento de novos talentos vai se dar de forma natural e citou o exemplo do último clube em que trabalhou. No Botafogo, garotos como Dória, Vitinho e Hyuri conquistaram gradualmente espaço sob seu comando, enquanto os holofotes estavam virados para o veterano meia holandês Seedorf. "Não se fazem milagres e nem se programa o surgimento de revelações. Não tenho medo de lançar jogador novo, mas também não tenho medo de manter o veterano. Eu não gosto de garotos ou veteranos, eu gosto é de jogador", disse o técnico.

Ainda assim, a primeira atitude de Oswaldo como técnico do Santos foi observar as categorias de base do clube. Em dezembro, ele viu as finais da Copa do Brasil Sub-20, vencida pela equipe, e esteve presente nas partidas do time na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Um dos antecessores de Oswaldo, Muricy Ramalho, deixou o cargo criticado por não aproveitar adequadamente os garotos da base. O substituto dele, Claudinei Oliveira, tomou decisão oposta e levou o Santos ao sétimo lugar no Brasileiro ao dar chance no time titular a revelações como Gustavo Henrique e Alison.

Será a segunda passagem de Oswaldo pela equipe. Em 2005, comandou o Santos em 16 partidas e foi demitido após três meses de trabalho, com o sentimento de que foi injustiçado. "O fim foi muito precoce. Quando cheguei ao Japão, por exemplo, perdi os cinco primeiros jogos com o Kashiwa, onde fiquei cinco anos e ganhei nove títulos. A continuidade é necessária e hoje começo a viver nova fase e outra situação no clube."

Nesta quarta-feira, o técnico teve o primeiro contato com o elenco, que se reapresentou para começar a pré-temporada. Ainda na concentração, reuniu-se com os jogadores e se apresentou. No grupo, estava o atacante Leandro Damião, que não participou do treino físico na sequência porque viajou para São Paulo para fazer exames médicos.

Ainda com permanência indefinida, o meia Cícero treinou com o resto do elenco. O jogador tem proposta do Shandong Luneng, da China, e pode sair do clube ainda neste mês.

REFORÇOS

O presidente em exercício do Santos, Odílio Rodrigues, demonstrou nesta quarta-feira impaciência com a indefinição da vinda do chileno Vargas. “Tudo o que o Santos tinha de fazer, já fez. Está muito arrastado. Pensamos em dar um prazo curto para definir isso.” O enrosco está na demora do Napoli para fazer um contrato mais longo com o atacante. O dirigente contou que o Santos espera contar com a volta de Diego em julho, quando terminará o contrato do meia com o Wolfsburg. O jogador já aceitou a proposta salarial.