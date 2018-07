Oswaldo descarta retorno de Loco Abreu a time titular do Botafogo

RIO - O fim do empréstimo com o Figueirense não vai garantir o retorno de Loco Abreu para o time do Botafogo. Nesta terça-feira, o técnico Oswaldo de Oliveira, responsável pela saída do atacante uruguaio, neste ano, disse que não pensa em escalar o jogador como titular em 2013, pelo menos não durante o Campeonato Carioca.

"Ele é jogador do Botafogo, mas não vinha jogando bem. Por isso, nós o usamos com menor frequência. A proposta era usá-lo em momento especiais. Ele preferiu trocar de clube", disse Oswaldo, que mandou um recado: "Com a minha permanência, ele deve se adaptar àquilo que nós queremos. Eu não posso negar que, com Abreu e Seedorf, será muito difícil iniciar os jogos, principalmente com o calor", disse ao SporTV.

O técnico defendeu sua indicação logo que chegou ao clube: o atacante Rafael Marques, contratado em julho, que ainda não marcou nenhum gol com a camisa do time. "O Rafael Marques não teve oportunidade de mostrar o que ele sabe. É um grande jogador, mas não desempenhou aquilo que poderia".

Nesta terça-feira, o técnico do time de futsal do Botafogo, Fernando Malafaia, lamentou o fim da equipe, que será desmanchada devido ao fim da parceria com o Macaé.