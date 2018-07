Oswaldo deve repetir time de amistoso em estreia no Paulistão

Faltam 13 dias para o Palmeiras estrear no Campeonato Paulista, contra o Audax, mas o técnico Oswaldo de Oliveira já projeta o time visando o entrosamento o mais rápido possível. O fato de muitos reforços estarem chegando ao longo da pré-temporada, faz com que ele tenha que optar, inicialmente, por apostar em quem está melhor fisicamente.

"A partir do dia que recebemos o grupo, eu passei a trabalhar com esse grupo visando o Campeonato Paulista. Eu sabia que nesse período iríamos receber novos jogadores e todos que chegaram, não vamos poder contar na primeira partida e talvez na segunda. Fiz essa previsão, de focar essa equipe que vocês estão vendo treinar. É uma fase primitiva", disse o treinador.

Assim, o provável time da estreia no Paulista é Fernando Prass; Lucas, Tobio, Vitor Hugo e Zé Roberto; Amaral, Gabriel, Allione e Mendieta; Maikon Leite e Leandro Pereira.

A expectativa da torcida para ver o novo time do Palmeiras em campo é muito grande e para Oswaldo, a situação não é diferente. "Estou feliz com isso tudo. A possibilidade de trabalhar em uma marca como o Palmeiras e trazendo jogadores que eu gostaria de trazer me motiva muito. Me dá uma previsão de coisa muito otimista para daqui para frente", projetou.

Junto com a ansiedade, existe a pressa para as coisas começarem a dar certo. Em relação a isso, Oswaldo já é mais cauteloso e prefere não definir um prazo para o time "encaixar". "Essa pergunta (quando o time estará pronto) é a que eu tenho mais dificuldade em responder neste momento", admitiu.