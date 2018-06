Oswaldo divulga relacionados e confirma estreia de reforços no Atlético-MG

O técnico Oswaldo de Oliveira confirmou neste sábado a inclusão dos reforços na lista de relacionados para o jogo do Atlético Mineiro contra o Democrata, de Governador Valadares, neste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Será a estreia do time no Independência neste ano.

Ricardo Oliveira, Samuel Xavier, Róger Guedes e Arouca, reforços para a temporada 2018, foram incluídos na lista de jogadores para a partida. Eles vão estrear direto como titulares da equipe, segundo já confirmou o treinador.

O Atlético, portanto, deve começar jogando neste domingo com Victor; Samuel Xavier, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Arouca, Elias, Cazares e Otero; Róger Guedes e Ricardo Oliveira.

Na manhã deste sábado, os jogadores que enfrentaram o Boa, no empate sem gols, na quinta-feira, fizeram somente trabalho físico na academia. Os meias Adílson e Thalis, que estavam com a delegação na Flórida Cup, fizeram trabalhos específicos neste sábado.

Os titulares participaram de treino tático em campo reduzido, no qual Oswaldo confirmou a escalação.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG:

Goleiros: Victor, Cleiton e Michael;

Laterais: Patric, Samuel Xavier, Fábio Santos e Danilo;

Zagueiros: Leonardo Silva, Gabriel, Matheus Mancini e Bremer;

Meio-campistas: Elias, Arouca, Yago, Gustavo Blanco, Cazares;

Atacantes: Valdívia, Roger Guedes, Erik, Ricardo Oliveira, Otero, Hyuri e Carlos.