Oswaldo diz que Botafogo merecia vencer clássico

"Tivemos o predomínio da partida. Tivemos boas oportunidades de marcar, jogamos no campo do Fluminense a maior parte do jogo. E o Fluminense teve boas chances de marcar. Mas, pelo volume e controle, o Botafogo esteve realmente melhor", avaliou Oswaldo.

Mesmo jogando melhor, o Botafogo saiu atrás no placar e só buscou o empate no segundo tempo, após entrada de Seedorf, que deu início a jogada do gol de Bolívar. Ao fim da partida, o treinador explicou que colocou o holandês em campo antes do previsto, aos 7 minutos do segundo tempo.

"Eu precisava observar um pouquinho para ver em qual lugar entraria. Iria depender de como voltar no segundo tempo, por isso aguardei. O combinado entra ele entrar aos 15 minutos, mas, ao voltar para o segundo tempo, ele mesmo pediu e disse que já estava pronto. Mas quis ver de que forma ficaria o Fluminense para mexer na equipe", justificou.