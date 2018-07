Oswaldo diz que Botafogo não desistirá do título

RIO - O Botafogo sofreu a terceira derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro ao perder para a Ponte Preta por 1 a 0 na noite de sábado, no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas o técnico Oswaldo de Oliveira garante que não vai desistir da luta pelo título. O treinador negou que o time se sinta nervoso pela briga para ser campeão e garantiu que todos os times que conquistaram o Brasileirão tiveram tropeços seguidos.

"Disputar título não afoba ninguém. Vamos continuar tentando. Não tem nada melhor para motivar um time do que estar brigando pelo título. Hoje ficou um pouquinho mais difícil, mas geralmente os times que conquistaram o Brasileiro perderam partidas seguidas", disse.

Oswaldo repetiu o discurso de que os tropeços são naturais e todos os times passarão por isso neste Campeonato Brasileiro. Assim, garantiu que a sua preocupação é trabalhar para ajudar o time a reagir logo no torneio nacional.

"Está acontecendo o que aconteceu com a maioria dos times e o que vai acontecer com quem ainda não passou por isso. É muito difícil se manter. Era previsível. Precisamos ter tranquilidade para superar isso e retomar o time de forma competitiva para evitar que o que aconteceu hoje volte a acontecer", afirmou.

O treinador botafoguense também minimizou a insatisfação de Seedorf por ter sido substituído durante a partida. "Ele tem todo direito, mas é íntegro e sabe os motivos. Acho que estava muito mais chateado pelo time", comentou.

Com a derrota, o Botafogo segue com 42 pontos no Campeonato Brasileiro, a oito do líder Cruzeiro, que joga neste domingo. O time pode ser ultrapassado no complemento da rodada por Atlético Paranaense e Grêmio.