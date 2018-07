Oswaldo diz que Dudu sentiu a pressão ao chegar ao Palmeiras

Dos 19 reforços contratados pelo Palmeiras no início do ano, um dos mais celebrados pelo torcedor foi o atacante Dudu. O jogador, que esteve nas mãos de Corinthians e São Paulo, foi parar no Alviverde após uma rápida negociação onde o clube colocou mais dinheiro no negócio e levou a melhor sobre os rivais. Toda as "idas e vindas" e expectativa dos torcedores mexeu com o jogador, segundo o técnico Oswaldo de Oliveira.

"O Dudu passou por um processo difícil, que foi as circunstâncias da negociação. Ele é muito jovem (23 anos), não tinha passado por essa exposição. Isso mexeu com ele e é notório que o comportamento vem melhorando bastante a medida que o tempo passa", analisou o treinador.

Após o treino, Dudu tem ficado mais tempo treinando chutes à gol e cobranças de faltas com outros jogadores. Para o treinador, isso é normal e ele acha válido que o atacante tente aprimorar a pontaria, já que é um dos seus pontos fracos.

"Ele chegou um pouco depois dos demais jogadores e tivemos que fazer uma adaptação no trabalho dele. A partir do momento que chegou a um condicionamento melhor, estamos intensificando mais o trabalho, com a complementação física. Todo jogador de ataque tem que se especializar em finalizar", avisou o treinador.

Nos tempos de Grêmio, uma das críticas da torcida era o fato de Dudu marcou apenas oito gols em 52 jogos. Pelo Palmeiras, ele disputou três partidas.