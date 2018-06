Oswaldo diz que não mudará planejamento do Atlético-MG após derrota

O técnico Oswaldo de Oliveira evitou valorizar a primeira derrota do Atlético Mineiro no Estadual, diante do Villa Nova, pelo placar de 1 a 0. Ele admitiu as dificuldades da equipe na cidade de Nova Lima, mas reiterou o planejamento da equipe e disse que pretende mantê-lo. Por isso continuará alternando entre o time reserva e o titular nas próximas rodadas.

"Temos um planejamento a seguir. Precisamos de um certo tempo para condicionar todos os jogadores. Vamos seguir o planejamento. A ideia inicial, aproveitando a forma que os jogadores foram se apresentando, seguia até a Copa do Brasil. Faltam duas partidas. Vamos seguir jogando com cada equipe um jogo semanal", declarou Oswaldo.

O treinador se disse preocupado com os torneios simultâneos que o time passará a disputar nas próximas semanas. "Vamos seguir fazendo aquilo que temos planejado, independentemente do resultado do jogo. Temos algo muito maior pela frente. Precisamos ter consciência do que estamos fazendo", afirmou.

Quanto ao jogo disputado na noite desta quinta-feira, Oswaldo culpou as condições do gramado do estádio Castor Cifuentes. "Foi um jogo muito difícil de ser jogado, com condições bem diferentes do que temos encontrado. O adversário usou uma estratégia que a gente já previa, usar o contra-ataque. Conseguiram em uma bola, o pênalti, fizeram o gol. Continuamos insistindo, de todas as formas, e não conseguimos o gol do empate."

A derrota deixou o Atlético com apenas quatro pontos, na quinta posição no Mineiro. Já o Villa Nova, que havia perdido os seus dois primeiros compromissos na competição, somou os três primeiros pontos e atingiu o nono lugar, fora da zona de classificação às quartas de final.

O Atlético voltará a jogar no Campeonato Mineiro no domingo, quando vai receber a Patrocinense, no Independência, sendo que Oswaldo deve utilizar a força máxima nesse duelo.