Oswaldo diz que optou pelo Corinthians porque não sentiu 'firmeza' no Sport

Após se despedir do Sport com uma derrota de 3 a 0 diante da Chapecoense, o técnico Oswaldo de Oliveira justificou nesta quarta-feira sua decisão de acertar com o Corinthians, faltando oito rodadas para o fim do Brasileirão. O treinador afirmou que não sentiu "firmeza" nas negociações com o Sport para renovar seu contrato para 2017.

"Senti que a minha possibilidade de permanência no Sport não tinha firmeza e não tinha uma decisão tomada", afirmou Oswaldo de Oliveira, em entrevista coletiva após a derrota na Arena Condá, em Chapecó.

O treinador teme ficar sem emprego no clube na próxima temporada porque haverá eleições para a diretoria do Sport em dezembro. "Eu tinha exemplos anteriores como a saída do Flamengo e não posso mais passar por isso. Pedi que a diretoria definisse, mas não tiveram como, porque tem eleição. Não houve condição de seguir dessa forma", justificou.

Questionado sobre a situação do Sport, ameaçado de rebaixamento, Oswaldo mostrou confiança na permanência da equipe na Série A. "O Sport pode seguir daqui para frente vencendo as partidas, reagir e conseguir ficar na primeira divisão. A equipe tem padrão de jogo, fez partidas excelentes, e outras nem tanto", analisou.

Sobre a derrota por 3 a 0 para a Chapecoense, o treinador fez uma avaliação positiva. "Não vi uma partida em que o time jogou mal totalmente. É um trabalho em desenvolvimento e que precisa ser retomado. O Sport tem quatro jogos em casa e total condição de reagir", declarou.

Em relação ao Corinthians, o treinador evitou as perguntas dos jornalistas. Disse que só vai falar sobre o novo clube quando for apresentado oficialmente. O acerto entre as duas partes veio a público nesta terça. O Sport "lamentou" a decisão de Oswaldo e "agradeceu os serviços prestados".

O clube pernambucano afirmou que já está "apalavrado" como um novo técnico, mas avisou que só vai revelar o nome quando houver a assinatura do contrato. Com 34 pontos na tabela do Brasileirão, o Sport ocupa a 16ª colocação, na beira da zona do rebaixamento.