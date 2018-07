Oswaldo diz que substituição definiu vitória do Botafogo

RIO - O Botafogo venceu o Náutico por 2 a 0 no último sábado e assumiu a liderança provisória do Campeonato Brasileiro. Mesmo diante do lanterna da competição e atuando em casa, o time carioca teve muita dificuldade no primeiro tempo e só conseguiu abrir o placar na etapa final, quando Elias entrou no lugar de Vitinho e deixou sua marca. Para o técnico Oswaldo de Olivera foi justamente essa substituição que definiu o rumo da partida.

"No aspecto defensivo, o Zé Teodoro armou muito bem o Náutico. Fez uma marcação individual no Seedorf e nós encontramos muita dificuldade no primeiro tempo. Embora tenhamos dominado o tempo todo, agredimos pouco, poucas presenças na área, poucas finalizações. Então a ideia era tentar modificar no intervalo, não tinha mais porque esperar. Por isso fiz logo entrar o Elias, para tentar furar o bloqueio", comentou.

Mas Elias, reforço contratado recentemente junto ao Resende, não foi o único jogador exaltado por Oswaldo. O treinador fez questão de elogiar outro atacante, Rafael Marques, que não marcou, mas deu a assistência para o primeiro gol botafoguense.

"Acho que o Rafa foi muito feliz na jogada, e isso não é novidade, porque ele já mostrou que tem habilidade tanto dentro da área quanto fora. E o Elias aproveitou com tranquilidade. Isso nos deixa muito satisfeitos com o futuro da nossa equipe, porque tivemos uma barreira que não tínhamos encontrado ainda", disse.