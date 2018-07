Oswaldo diz ter boas opções para escalar Botafogo Depois da boa atuação de Herrera no segundo tempo da vitória sobre o Resende, no último domingo, o técnico Oswaldo de Oliveira estuda mudanças na formação titular do Botafogo. Saindo do banco de reservas, o atacante argentino se movimentou bem e deu passe para o gol de Loco Abreu. Assim, mostrou que está na briga por uma vaga no time.