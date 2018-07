Oswaldo elogia Alan Patrick e brinca: 'Eu não jogo, vou comemorar com chope' A goleada do Flamengo sobre o Goiás no último domingo foi bastante significativa para o time carioca por diversos motivos. Primeiro, porque voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Segundo, porque selou a paz com a torcida no Maracanã. Mas, principalmente, porque marcou a volta dos jogadores afastados, inclusive Alan Patrick, autor dos dois primeiros gols do 4 a 1.