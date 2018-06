Oswaldo elogia Atlético-MG após vitória, mas diz que time precisa melhorar

O técnico Oswaldo de Oliveira ficou satisfeito com a primeira impressão deixada pelos titulares do Atlético Mineiro no último domingo. Atuando com velocidade e intensidade, o time precisou de apenas 18 minutos para fazer 3 a 0 no Democrata de Governador Valadares, no Independência, e arrancou elogios do treinador. Porém, ele destacou que a equipe ainda precisará melhorar na sequência do Campeonato Mineiro.

+ Mano reclama de gramado, mas admite Cruzeiro com falta de ritmo

"Estamos iniciando um trabalho. É lógico que vencer por 3 a 0, fazer três gols em vinte minutos, foi muito bom, proveitoso, aumenta muito o nível de confiança e a motivação, mas temos que seguir trabalhando. É um passo importante, mas temos que dar continuidade, procurar melhorar e tornar a equipe cada vez mais eficiente em todos os detalhes do jogo, defendendo, atacando, nas transições, enfim, é um início de trabalho e temos que nos esforçar bastante para que a coisa corra bem", analisou.

Para Oswaldo, o Atlético conseguiu apresentar um esboço do estilo de jogo que ele pretende implementar nesta temporada. "Temos que esperar um pouco, deixar as coisas passarem mais. Estamos muito iniciando ainda, é muito precoce qualquer análise mais definitiva. Nossa proposta é ter um time rápido, insinuante, agressivo, é o que vamos procurar desenvolver", acrescentou.

O Atlético havia estreado no Mineiro com um empate por 0 a 0 com o Boa, na última quinta-feira, quando Oswaldo escalou um time formado basicamente por reservas. Com a força máxima, então, venceu o Democrata no domingo, no primeiro jogo pelo clube dos recém-contratados Ricardo Oliveira, Roger Guedes, Samuel Xavier e Arouca. E o treinador destacou que aos poucos eles vão conquistar seu espaço.

"Aqui, existe uma expectativa grande, mas são jogadores que conheço bem, sei a capacidade deles e acho que vão melhorar gradativamente, na medida em que se condicionarem mais. Então, não tem muito que avaliar hoje, temos que dar continuidade ao trabalho para que eles se condicionem bem e se relacionem bem dentro do campo, isso que é importante nesse momento", afirmou.

Com quatro pontos e saldo de gols superior a outros cinco times que também somam uma vitória e um empate, o Atlético lidera o Campeonato Mineiro. O time voltará a jogar na quinta-feira, em Nova Lima, contra o Villa Nova, pela terceira rodada.