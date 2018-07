Oswaldo elogia Botafogo e diz que time merecia vencer

RIO - Embora o Flamengo tenha monopolizado as chances ofensivas no primeiro tempo e desperdiçado boas oportunidades de ampliar a vantagem de 1 a 0 conquistada já no início da partida, o técnico Oswaldo de Oliveira afirmou que o Botafogo merecia mais do que o placar final de 1 a 1 ocorrido no confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira, no Maracanã.

O treinador acredita que os flamenguistas apenas jogaram no erro dos botafoguenses, vistos pelo comandante como superiores no clássico. "O Botafogo teve mais volume nos dois tempos. No primeiro a estratégia do Flamengo era jogar no contra-ataque mesmo, principalmente após sair na frente do placar. Apostaram nos nosso erros e criaram boas oportunidades para ampliar. Mas a iniciativa sempre foi do Botafogo. O controle da partida foi sempre nosso. Se tivesse que ter um vencedor, acho que ele deveria ser o Botafogo", analisou Oswaldo, em entrevista coletiva.

O técnico também elogiou o desempenho apresentado por Seedorf no segundo tempo, depois de o meia holandês ter amargado uma atuação apagada na primeira etapa. "Hoje (quarta) ele cresceu muito no segundo tempo, no primeiro teve dificuldades para jogar até porque ficou muito sozinho no meio, mas no segundo teve uma participação destacada. Começou a centralizar as jogadas e ele foi muito importante para que conseguíssemos o empate e quase a vitória", completou.

Apesar dos elogios ao time botafoguense, Oswaldo reconheceu que o Flamengo poderia ter "liquidado" a partida ainda no primeiro tempo, no qual reputou como "decisiva" uma bela defesa de Jefferson em um chute de Carlos Eduardo, da entrada da pequena área.