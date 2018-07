Oswaldo elogia Corinthians, mas confia em 'ponto fora da curva' no Flamengo Em baixa, o Flamengo venceu somente uma das últimas seis partidas e terá pela frente neste domingo o líder do Campeonato Brasileiro, dono do melhor ataque e defesa e das melhores campanhas como visitante e mandante. Para piorar, fora de casa. Mesmo assim, o técnico Oswaldo de Oliveira confia em um "ponto fora da curva" e aposta na vitória diante do Corinthians no Itaquerão.