Oswaldo elogia estreia do atacante Elias pelo Botafogo Apesar do gol perdido no fim do jogo, que poderia ser o segundo do Botafogo na vitória sobre o Fluminense, no domingo, por 1 a 0, o atacante Elias foi elogiado pelo técnico Oswaldo de Oliveira. O jogador, que disputou o Campeonato Carioca pelo Resende, fazia sua estreia com a camisa botafoguense.