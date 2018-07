Oswaldo elogia rival antes de clássico: 'É um timaço'

Às vésperas do clássico com o São Paulo, Oswaldo de Oliveira fez elogios ao elenco do rival deste domingo. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o técnico do Santos exaltou o quarteto formado por Ganso, Kaká, Pato e Alan Kardec e previu dificuldades ao seu time no Morumbi.

"O São Paulo é um timaço, está todo mundo esperando que Kaká, Ganso, Pato, Kardec cresçam [no decorrer do Brasileirão]. Fizeram uma partida muito boa contra o Inter. E isso torna o nosso próximo jogo muito difícil", disse, referindo-se ao triunfo do time paulista no Beira-Rio, na noite de quarta.

Para Oswaldo, a principal referência do rival em campo será mesmo o experiente Kaká. "Ele era reconhecido pelas grandes arrancadas. Hoje é um jogador que joga num ritmo diferente, com a mesma inteligência e usando muito mais a experiência, muito mais o espaço. O gol do São Paulo contra o Inter mostra isso. Eu não sei o que é pior pro Santos, a juventude do Kaká ou a experiência", declarou.

Apesar dos alertas, o treinador descartou promover mudanças no estilo de jogo da equipe santista. "O Santos não vai mudar nada da forma de jogar, pode mudar um ou outro jogador, por causa da competição, mas nós vamos jogar como sempre", declarou.

"Temos uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro. O Santos tem a capacidade de defender e de atacar, embora algumas vezes não tenhamos sido tão efetivos atacando. Mesmo nos jogos que perdemos, tivemos mais oportunidades que os adversários", comentou.