Oswaldo encaminha Vitinho como substituto de Lodeiro O técnico Oswaldo de Oliveira escolheu o jovem meia Vitinho para substituir Lodeiro, que está com a seleção do Uruguai e vai desfalcar o Botafogo no próximo jogo, contra o Madureira, em Bangu. Nesta quinta, no primeiro coletivo antes da partida, o zagueiro Bolívar, poupado contra o Quissamã, voltou ao time no lugar de André Bahia. O goleiro Jefferson deixou o treino mais cedo depois de um choque com Henrique.