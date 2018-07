Oswaldo esboça time titular com Zé Roberto na lateral esquerda

Oswaldo de Oliveira comandou nesta terça-feira o primeiro treino tático da temporada e deu uma pista do time do Palmeiras que vai enfrentar o Shandong Luneng, da China, neste sábado, às 17 horas, no Allianz Parque. Com alguns jogadores ainda fora de forma, o treinador escalou uma formação recheada de novidades. A principal delas foi a presença de Zé Roberto na lateral esquerda.

O time que iniciou a atividade foi: Fernando Prass; Lucas, Tobio, Vitor Hugo e Zé Roberto; Amaral, Gabriel, Allione e Mendieta; Maikon Leite e Leandro Pereira. Já a equipe reserva foi formada por: Fábio; Ayrton, Thiago Martins, Wellington e João Paulo; Renato, Andrei Girotto e Tiago Real; Mouche, Vinícius e Cristaldo.

Ficaram no departamento médico Luiz Gustavo, Valdivia, Leandro e Matheus Muller. Já João Pedro e Nathan estão com a seleção brasileira sub-20, que estreia nesta quinta-feira no Campeonato Sul-Americano da categoria, no Uruguai.

A expectativa do dia é para o anúncio da contratação do volante Arouca. Ele tenta na Justiça a rescisão de contrato com o Santos, alegando falta de pagamento de salários, para sair de graça e acertar com o Palmeiras. A decisão judicial deve sair nesta terça-feira e existe a possibilidade de o anúncio da contratação ser feito pouco depois.

O Palmeiras já contratou 11 jogadores. São eles: o lateral-direito Lucas, o lateral-esquerdo João Paulo, os zagueiros Vitor Hugo e Victor Ramos, os volantes Gabriel, Amaral e Andrei Girotto, os meias Zé Roberto e Robinho e os atacantes Leandro Pereira e Rafael Marques.