Oswaldo escala Bruno Mendes no ataque do Botafogo O técnico Oswaldo de Oliveira definiu nesta quarta-feira a escalação do Botafogo para o jogo contra o Friburguense, quinta, no Estádio de São Januário, pela terceira rodada da Taça Rio - o segundo turno do Campeonato Carioca. A principal novidade será a presença de Bruno Mendes, que formará a dupla de ataque com Rafael Marques.