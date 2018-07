Cristaldo e Alan Patrick são as novidades do Palmeiras contra o ASA

Após uma contundente entrevista coletiva, o técnico Oswaldo de Oliveira comandou um treinamento coletivo na Academia de Futebol e praticamente definiu a equipe do Palmeiras que enfrenta o ASA nesta quarta-feira, às 22 horas, no Allianz Parque, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. E o time terá algumas novidades.

A principal delas é a entrada de Cristaldo no lugar de Leandro Pereira, bastante criticado após a derrota por 1 a 0 para o Goiás, domingo passado. "O Cristaldo era titular e se machucou. O Leandro entrou fazendo gol e não poderia trocar naquele momento. Insisti no Leandro e quando o Cristaldo se recuperou, voltou a sentir dores. Agora ele terá uma nova chance, pois está recuperado", explicou o treinador.

O esquema tático 4-5-1 foi mantido, com Kelvin caindo pela direita, Valdivia no meio e Alan Patrick, outra novidade, na esquerda. O meia Zé Roberto foi poupado. Robinho sofreu lesão na coxa direita e Victor Ramos está com dores no pé, por isso, ambos estão fora da partida.

Após o coletivo, os jogadores treinaram pênaltis e cobranças de falta. Nas penalidades, o time teve excelente desempenho com Zé Roberto, Valdivia, Egidio e Cristaldo. Já nas faltas, o desempenho foi pífio e um dos poucos que conseguiu acertar alguma cobrança foi Egídio, que deve ser titular.

O Palmeiras deve ir a campo com a seguinte escalação: Fernando Prass; Lucas, Jackson, Vitor Hugo e Egídio; Gabriel, Arouca, Alan Patrick, Kelvin e Valdivia; Cristaldo.

Em relação a venda de ingressos, até o começo da tarde desta terça-feira, foram comercializadas 13 mil entradas para a partida diante da equipe alagoana.