Oswaldo escala Jubal e Leandrinho no Santos na Vila O técnico Oswaldo de Oliveira confirmou nesta quarta-feira as duas alterações no Santos para o duelo com o Atlético Sorocaba, nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O zagueiro Jubal e o volante Leandrinho vão entrar no time em razão da suspensão de outros jogadores.