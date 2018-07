Oswaldo escala time com lateral Julio Cesar no meio O técnico Oswaldo de Oliveira comandou novo coletivo nesta sexta, antes do clássico contra o Flamengo, domingo, no Engenhão. Sem Marcelo Mattos e Andrezinho, o treinador manteve Vitinho na equipe e o lateral-esquerdo Julio Cesar improvisado como volante. Andrezinho não participou dos últimos treinos e, se for para o clássico, é para ficar no banco de reservas, como opção.