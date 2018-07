Oswaldo exalta Bruno Mendes após vitória do Botafogo

FLORIANÓPOLIS - A série de três partidas de invencibilidade do Botafogo no Campeonato Brasileiro, com duas vitórias e um empate, passa pelas boas atuações de Bruno Mendes. O atacante marcou quatro gols nesses compromissos e teve seu desempenho elogiado pelo técnico Oswaldo de Oliveira após marcar no triunfo por 2 a 0 sobre o Figueirense, na noite de quarta-feira, em Florianópolis, pela 32ª rodada.

"O Bruno Mendes faz parte do todo e tem cumprido aquilo que a equipe precisa. No momento certo, ele tem marcado os gols. A nossa previsão é que ele se condicione melhor e aumente seu rendimento. A esperança é que ele continue marcando", afirmou Oswaldo.

O novo triunfo deixou o Botafogo com 47 pontos, na sétima colocação no Campeonato Brasileiro, a oito do São Paulo, que está em quarto lugar. Ainda com esperanças de classificação para a Libertadores, o time quer aproveitar a sequência de jogos contra times que lutam contra o rebaixamento - Atlético Goianiense, Palmeiras, Portuguesa e Sport -, mas Oswaldo não crê em facilidade.

"Essa sequência contra o grupo que briga para não cair torna os jogos mais acirrados e às vezes mais violentos. Precisamos reagir com raciocínio e tranquilidade para impor nosso jogo", afirmou Oswaldo, ressaltando que o importante é o Botafogo fazer a sua parte nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, sem se preocupar com os resultados dos rivais diretos na luta por uma vaga na Libertadores.

"Se nós não cumprirmos o que temos que cumprir, não adianta a matemática. Essa distância já foi maior. Se não tivéssemos somando pontos nos últimos três jogos, não teríamos reduzido a diferença. Esse ponto é o principal. Temos que buscar as vitórias. Conseguindo, vamos ver o que acontece na frente", disse.