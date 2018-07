Oswaldo exalta gana e mudança de postura do Botafogo

"No primeiro tempo, não atuamos com disposição, mas no segundo isso mudou completamente", disse Oswaldo, insatisfeito com o desempenho da equipe na etapa inicial, mesmo que o Botafogo tenha aberto o placar, com o gol marcado por Elias, que voltou a marcar no segundo tempo.

O treinador elogiou a mudança de postura do time para a etapa final como fundamental para o triunfo por 2 a 1. "Na segunda etapa, o Botafogo reassumiu a gana de jogar e aí conquistamos a vitória com méritos", completou.

Com a vitória de domingo, o Botafogo chegou aos 42 pontos, na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com quatro a menos do que o líder Cruzeiro. Os dois primeiros colocados se enfrentarão na próxima quarta-feira, no Mineirão, pela 22ª rodada do torneio.