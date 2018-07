Oswaldo exalta importância de goleada para o Botafogo Após ver o Botafogo acumular empates diante de Nova Iguaçu, Madureira e Flamengo, o técnico Oswaldo de Oliveira voltou a festejar uma vitória de sua equipe na noite da última quarta-feira, quando o time botafoguense goleou o Olaria por 5 a 0, no Engenhão, pela quinta rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. O treinador exaltou a importância do resultado elástico, que resgatou a confiança abalada pelas últimas decepções na competição.