Oswaldo exalta torcida capixaba e projeta duelo complicado com o Figueirense

"Temos um compromisso difícil e importante para nós nessa sequência, mas quero salientar que foi muito bom estarmos aqui hoje. O Flamengo voltando ao Espírito Santo depois de tanto tempo e contamos com a presença maciça da torcida, que compareceu bem empolgada", analisou.

Após o amistoso, o Flamengo volta as suas atenções de vez para o Brasileirão, pois na próxima quarta-feira vai encarar o Figueirense, no Orlando Scarpelli, pela 30ª rodada. Oswaldo minimizou o momento irregular do adversário, apenas o 18º colocado, e apostou em um duelo complicado.

"Todos os jogos do campeonato são importantes. O adversário tem sempre um objetivo, seja título ou fugir do rebaixamento. Qualquer ponto conquistado é importante", ressaltou o treinador do Flamengo, que luta para entrar no G4 - o time está em sétimo lugar no Brasileirão.