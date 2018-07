Oswaldo faz mudanças e escala Cleiton Xavier e Gabriel Jesus

O Palmeiras deve ter novidades para enfrentar o Santos, no domingo, às 16h, no Allianz Parque, pela primeira partida da decisão do Campeonato Paulista. O técnico Oswaldo de Oliveira comandou treinamento tático nesta quarta-feira com diversas novidades na formação. As principais delas são as presenças de Cleiton Xavier e Gabriel Jesus entre os titulares.

Após uma atividade tática, na qual foi escalado dois times com 13 jogadores em cada lado, Oswaldo resolveu fazer uma movimentação diferente em que ficou apenas um goleiro e dois times com dez. Neste treino, a formação titular foi Gabriel, Victor Ramos, Jackson e Victor Luis; Arouca, Robinho, Cleiton Xavier, Dudu e Rafael Marques; Gabriel Jesus. Valdivia fazia fortalecimento muscular.

As novidades foram a saída do lateral-direito Lucas, para Gabriel atuar improvisado no setor. Na zaga, mesmo com o retorno de Vitor Hugo e Tobio, a dupla, teoricamente reserva, Victor Ramos e Jackson foi mantida. No meio, Cleiton Xavier apareceu na criação e Gabriel Jesus atuou mais avançado, pela primeira vez entre os titulares.

Os reservas foram Lucas, Vitor Hugo, Tobio e Egídio; Renato, Amaral, Kelvin e Ryder; Maikon Leite e Leandro Pereira. Tobio treinou normalmente, após ficar quatro jogos fora fazendo reforço muscular. Cristaldo está se recuperando de inflamação no pé esquerdo. Zé Roberto participou do aquecimento e fez trabalho individual, mas deve ter condições de atuar domingo. Valdivia ficou fazendo fortalecimento e também deve ter condições de jogo.

A tendência é que Valdivia entre na equipe no lugar de Gabriel Jesus ou Cleiton Xavier. Assim, o Palmeiras para o clássico deve ser Fernando Prass; Gabriel, Victor Ramos, Jackson e Zé Roberto; Arouca, Robinho, Cleiton Xavier (Gabriel Jesus), Valdivia e Dudu; Rafael Marques.